Strage Crans-Montana uscita di sicurezza seminascosta nell' area fumatori e chiusa a chiave ; titolari volevano ampliare il locale da 44 a 74 m2

L’incidente presso il locale Le Constellation a Crans-Montana ha sollevato questioni sulla sicurezza delle uscite di emergenza. Un soccorritore ha confermato che l’uscita di sicurezza, nascosta nell’area fumatori e chiusa a chiave, ha ritardato i soccorsi. La gestione del locale, in fase di ampliamento da 44 a 74 m², è ora al centro di indagini per verificare eventuali responsabilità e criticità nella sicurezza.

Dopo la tragedia, un soccorritore ha confermato la versione dell'uscita chiusa a chiave, raccontando di aver dovuto forzare quella porta per aprirla Secondo quanto emerso, dietro alla tragica vicenda del locale Le Constellation di Crans-Montana ci sarebbe anche la questione delle uscite di sicurezza.

