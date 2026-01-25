Crans-Montana Giorgia Meloni contro la scarcerazione di Jacques Moretti e le lacune sulle indagini

Dopo la scarcerazione di Jacques Moretti a Crans-Montana, Giorgia Meloni ha espresso preoccupazione e richiesto un maggiore coinvolgimento dell’Italia nelle indagini. La premier sottolinea l’importanza di chiarire le presunte lacune nelle indagini e di garantire la trasparenza nel procedimento. La vicenda evidenzia le tensioni tra autorità svizzere e italiane e il ruolo delle istituzioni nella tutela degli interessi nazionali.

Giorgia Meloni non si limita a protestare contro la scarcerazione di Jacques Moretti, ma vuole una "squadra investigativa comune" sulla strage di Crans-Montana. La presidente del Consiglio è tornata alla carica sulle indagini del disastro di Capodanno de Le Constellation, con 40 vittime e 116 feriti, decidendo di intervenire direttamente dopo l'uscita dalla cella su cauzione del co-proprietario. L'indignazione per la scarcerazione di Jacques Moretti Le richieste di Giorgia Meloni La collaborazione sull'indagine di Crans-Montana L'indignazione per la scarcerazione di Jacques Moretti Dopo la reazione a caldo per la scarcerazione di Jacques Moretti, Meloni ha ripetuto che il governo italiano non rimarrà a braccia conserte di fronte a un'inchiesta su cui non ha nascosto profondo malcontento.

