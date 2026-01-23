Il tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation a Crans-Montana. La notizia ha suscitato reazioni da parte del governo, che ha espresso preoccupazione riguardo alle implicazioni della decisione. Questa vicenda evidenzia le tensioni tra le autorità giudiziarie e amministrative nella gestione di casi di rilievo locale.

La decisione del tribunale di Sion di disporre la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana, ha scatenato la rabbia del governo. Giorgia Meloni ha espresso la propria indignazione sui social, definendo il provvedimento «un oltraggio alla memoria delle vittime della tragedia di Capodanno e un insulto alle loro famiglie, che stanno soffrendo per la scomparsa dei loro cari», aggiungendo che «il governo italiano chiederà conto alle Autorità svizzere di quanto accaduto». Vergogna! pic.twitter.comLIQeU5ajDW — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 23, 2026 Parole di condanna sono arrivate anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che su X ha scritto: «Non ho parole per commentare la scarcerazione in Svizzera di Jacques Moretti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Crans-Montana, le reazioni del governo alla scarcerazione di Jacques Moretti

Crans-Montana, il mea culpa della vice sindaca: «Chiediamo scusa per i controlli mancati». Jacques Moretti punta alla scarcerazione, Jessica ai domiciliari per i figliNicole Bonvin Clivaz, vice sindaca di Crans-Montana, ha riconosciuto le mancanze nei controlli e ha chiesto scusa pubblicamente.

Tragedia di Crans-Montana, il Tribunale di Sion dispone la scarcerazione Jacques MorettiIl Tribunale di Sion ha deciso la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana.

