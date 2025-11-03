Ritardi, fughe di notizie e riunioni segrete senza verbali. Mentre in Lombardia il virus dilagava e il Sud era ancora senza contagi, Conte e Speranza decisero nel caos una chiusura politica, ignorando i piani sanitari e trascinando il Paese nel disastro economico. «La chiusura totale dell’Italia venne decisa perché si era raccontato di chiudere la Lombardia senza provvedimenti di blocco dei trasporti, causando la fuga in massa in treno e auto. A quel punto il rischio era che tutti i rientranti fossero ignari vettori e potessero trasportare il contagio nei loro luoghi di residenza, che erano ancora senza casi». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Lockdown Covid deciso per la fuga di notizie"