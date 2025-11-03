Lockdown Covid deciso per la fuga di notizie
Ritardi, fughe di notizie e riunioni segrete senza verbali. Mentre in Lombardia il virus dilagava e il Sud era ancora senza contagi, Conte e Speranza decisero nel caos una chiusura politica, ignorando i piani sanitari e trascinando il Paese nel disastro economico. «La chiusura totale dell’Italia venne decisa perché si era raccontato di chiudere la Lombardia senza provvedimenti di blocco dei trasporti, causando la fuga in massa in treno e auto. A quel punto il rischio era che tutti i rientranti fossero ignari vettori e potessero trasportare il contagio nei loro luoghi di residenza, che erano ancora senza casi». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Tra le conseguenze della pandemia di Covid-19 è stato finora ignorato – o, comunque, non trattato sufficientemente – il tema del lutto per le famiglie vittime di Covid. Cosa è successo in quei mesi di lockdown, mentre le notizie dei morti in ospedale arrivavano Vai su Facebook
Stati Uniti. “Pandemia causata da una fuga di laboratorio a Wuhan”. Accuse contro lockdown, mascherine e vaccini. Le conclusioni dell’indagine guidata dai Repubblicani ... - Nelle 520 pagine del rapporto non si aggiungono nuove evidenze alla teoria della fuga dal laboratorio, ma si spiega che “se ... Lo riporta quotidianosanita.it
Covid, un matematico diede indicazioni al governo sulle chiusure/ “Lockdown deciso sulla base di previsioni” - Durante la pandemia da Covid, il governo si affidò alle previsioni di un matematico per decidere sulle chiusure e sul lockdown in attesa della disponibilità del vaccino. Come scrive ilsussidiario.net