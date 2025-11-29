Costantino Vitagliano a Verissimo | chi è l’ex tronista il racconto della malattia rara

(Adnkronos) – Costantino Vitagliano sarà ospite oggi, sabato 29 novembre, a Verissimo per un’intervista intima in cui ripercorre gli ultimi anni della sua vita, segnati da una malattia autoimmune, che provoca problemi ai vasi sanguigni. Costantino Vitagliano è nato a Milano nel 1974. Prima di apparire sul piccolo schermo ha svolto diversi lavori come barista, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Costantino Vitagliano a Verissimo: chi è l’ex tronista, il racconto della malattia rara

News recenti che potrebbero piacerti

“Le iniezioni mi fanno sentire una donna incinta, ho la nausea, l’amaro che mi sale, metto la borsa d’acqua calda sulla pancia”. Costantino Vitagliano ha raccontato come sta affrontando la malattia autoimmune di cui ha scoperto di soffrire del 2024. L’ex tronist - facebook.com Vai su Facebook

Costantino Vitagliano presenta la compagna a Verissimo, la gioia nella malattia - Costantino Vitagliano ha vissuto mesi difficili, segnati da una malattia che ha cambiato totalmente il suo modo di vedere la vita. Riporta dilei.it

Costantino Vitagliano: “Per la malattia faccio da cavia per cure sperimentali, le iniezioni mi cambiano l’umore” - Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, Costantino Vitagliano ha raccontato come sta affrontando la malattia autoimmune di cui ha scoperto di soffrire del 2024. Secondo fanpage.it

Dafne, nuova fidanzata di Costantino Vitagliano/ “In lei qualità che altre donne non avevano” - L'ha presentata durante un'intervista a Verissimo: "Lei mi fa ridere" Da qualche mese nella vita di Costantino Vitagliano è tornato l’amore, ... Come scrive ilsussidiario.net