che malattia ha costantino vitagliano

Costantino Vitagliano ha scoperto di essere affetto da un’infezione autoimmune che lo ha costretto ad un  ricovero d’urgenza. “La mia aorta addominale era diventata  circa a 36 cm “, racconta. “Se la massa attorno  esplodeva  rischiavo di  morire  in pochissimi secondi”, aggiunge, ricordando con dolore quei giorni infiniti. “Sono stato circa  quaranta giorni  in ospedale per capire cosa avessi”, e al suo ritorno a casa “non ero più io”. La malattia lo ha portato a perdere circa 30 kg. Oggi è riuscito a recuperarne 20. Ospite di Storie di Donne al Bivio, Vitagliano è tornato a parlare delle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

