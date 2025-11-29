Che malattia ha Costantino Vitagliano
Costantino Vitagliano ha scoperto di essere affetto da un'infezione autoimmune che lo ha costretto ad un ricovero d'urgenza. "La mia aorta addominale era diventata circa a 36 cm ", racconta. "Se la massa attorno esplodeva rischiavo di morire in pochissimi secondi", aggiunge, ricordando con dolore quei giorni infiniti. "Sono stato circa quaranta giorni in ospedale per capire cosa avessi", e al suo ritorno a casa "non ero più io". La malattia lo ha portato a perdere circa 30 kg. Oggi è riuscito a recuperarne 20. Ospite di Storie di Donne al Bivio, Vitagliano è tornato a parlare delle sue condizioni di salute.
