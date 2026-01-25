Dieci anni dal sequestro di Giulio Regeni | chissà se chi grida ‘prima gli italiani’ finalmente mostrerà fermezza

Il 25 gennaio ricorrono dieci anni dal sequestro e dalla morte di Giulio Regeni, ricercatore italiano al Cairo. Un episodio che ha suscitato grande attenzione internazionale e richiesto risposte chiare. In questo anniversario, si riflette sulla necessità di trovare giustizia e di mantenere viva l’attenzione su un caso ancora aperto, senza compromessi o strumentalizzazioni.

Il 25 gennaio di dieci anni fa al Cairo, in Egitto, veniva sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, un giovane ricercatore italiano che stava svolgendo la sua ricerca universitaria al Cairo. Come hanno dimostrato le udienze del processo in corso a Roma, era stato fermato da uomini della sicurezza, legati ad Al Sisi, torturato per giorni e ucciso. “Ho visto nei suoi occhi tutto il male del mondo” ha detto la madre Paola Deffendi. Le udienze hanno anche svelato bugie, omissioni, reticenze, non solo da parte del regime egiziano, ma anche dei governi di centrosinistra. Subito dopo il sequestro Giulio era ancora vivo, ma gli interventi sull’Egitto furono tardivi, confusi, segnati dagli ottimi rapporti che, ieri come oggi, hanno Italia e Egitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dieci anni senza Giulio Regeni, nelle sale arriva il documentarioA dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, arriva nelle sale italiane un nuovo documentario diretto da Simone Manetti, distribuito da Fandango.

Giulio Regeni, dieci anni dopo: “Tutto il male del mondo” diventa un documentarioA dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il suo caso rimane un punto di riflessione importante sulla giustizia e i diritti umani.

