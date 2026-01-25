Cortona a 45 anni di distanza si rinnova l’amicizia con la città di Paternopoli

Cortona e Paternopoli rafforzano il loro legame dopo 45 anni. Questa rinnovata collaborazione vuole promuovere scambi culturali e opportunità di sviluppo per entrambe le comunità, mantenendo vivo il rapporto di amicizia che le unisce da tempo. L'iniziativa segna un nuovo capitolo nel rapporto tra le due città, sottolineando l’importanza di collaborazioni durature e di un dialogo costante.

Arezzo, 25 gennaio 2026 – . Un gemellaggio nato per gli aiuti portati dalla Misericordia dopo il sisma dell 'Irpinia. È stato celebrato nella sala del Consiglio comunale il 45^ anniversario del gemellaggio fra la città di Cortona e quella di Paternopoli. L'esperienza è nata dal contributo di aiuti portati dalla Misericordia a seguito del sisma che colpì il territorio irpino nel 1980. Quella del terremoto fu una vicenda drammatica durante la quale nacquero nuovi e forti legami fra le due comunità, grazie soprattutto al contributo umano e materiale portato dai volontari della Misericordia di Cortona a Paternopoli.

