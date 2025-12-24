Una tradizione che va avanti ormai da 45 anni e che si rinnova anche per questo Natale 2025: è quella del bellissimo e artistico presepe realizzato dal maestro Peppino Di Lisio e allestito nella sede della tipolitografia Sigraf di San Silvestro. Ricevi le notizie de IlPescara su WhatsappUn vero. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Iseo e lo storico presepe ‘Giacumì Selaio’: una tradizione che si tramanda da oltre 70 anni

Leggi anche: Natale, lo storico “presepe ritrovato” allestito in Comune

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Lo storico presepe di Peppino Di Lisio allestito nella sede Sigraf: una tradizione che si rinnova da 45 anni [VIDEO] - Nella sede della tipolitografia è stato allestito ancora una volta il bellissimo presepe dell'artista pescarese. ilpescara.it