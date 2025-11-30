Juventus Next Gen i convocati per il Perugia | Brambilla perde Pedro Felipe per squalifica ma recupera lui
. I giocatori a disposizione del tecnico. È una domenica di grande calcio per la Juventus Next Gen, chiamata a una sfida affascinante e complessa nella sedicesima giornata del Girone B di Serie C. I bianconeri scendono in campo oggi, nel suggestivo orario del “lunch match” delle 12:30, tra le mura amiche dello stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria.L’avversario di giornata è il Perugia, una piazza storica e una formazione che in questo momento si trova sotto i bianconeri in classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Brambilla pre Juventus Next Gen Perugia ️ Le sue dichiarazioni ‼️ - facebook.com Vai su Facebook
️ #Juventus Next Gen-Perugia: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C Vai su X
Juve Next Gen, i convocati di Brambilla per la sfida al Perugia - Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen, ha reso nota la lista dei convocati per la sfida interna contro il Perugia, valida per la 16 esima giornata del girone B di Serie C ed in programma. Scrive tuttojuve.com
Juventus Next Gen-Perugia: diretta live e risultato in tempo reale - Perugia di Domenica 30 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Come scrive calciomagazine.net
Juventus Next Gen, i convocati di Brambilla per la sfida contro il Gubbio - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Gubbio: "Oggi la Juventus Next Gen sfida in trasferta il Gubbio in ... Lo riporta tuttojuve.com