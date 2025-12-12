Juventus Next Gen i convocati per la Pianese | rientrano in due dalla Prima Squadra La lista completa

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus Next Gen si prepara alla sfida contro la Pianese, con alcuni giocatori che rientrano dalla Prima Squadra. Ecco la lista completa dei convocati, che include due ritorni importanti, pronti a scendere in campo e a dare il massimo.

dei giocatori a disposizione di Brambilla. La  Juventus Next Gen  è pronta per affrontare un importante impegno casalingo valido per la  diciottesima giornata  del  Girone B di Serie C. I giovani bianconeri, guidati da  Massimo Brambilla, scenderanno in campo questa sera, alle  ore 20:30, presso lo stadio  “Giuseppe Moccagatta”  di  Alessandria, dove ospiteranno la  Pianese. I rientri fondamentali per Brambilla. Per la sfida contro la formazione toscana, il tecnico  Brambilla  può contare su due  importanti rientri  che rafforzano la rosa in un momento cruciale del campionato. Juventusnews24.com

juventus next gen convocatiJuventus Next Gen, quattro giovani convocati da Spalletti per Juve Udinese: chi sale dalla Seconda squadra per la Coppa Italia. I nomi - Juventus Next Gen, in quattro convocati da Spalletti per Juve Udinese: chi sale dalla Seconda squadra per gli ottavi di finale della Coppa Italia La marcia di avvicinamento è terminata, le scelte sono ... juventusnews24.com

juventus next gen convocatiConvocati Juve in nazionale, Mondiali e amichevoli: con chi non può lavorare Spalletti e non solo - L'elenco completo dei bianconeri che saranno impegnati durante la sosta prima di tornare a disposizione per la sfida contro la Fiorentina ... tuttosport.com

juventus next gen i convocati per la pianese rientrano in due dalla prima squadra la lista completa

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, i convocati per la Pianese: rientrano in due dalla Prima Squadra. La lista completa

Guidonia Montecelio - Juventus Next Gen 1-1 | Gli Highlights

Video Guidonia Montecelio - Juventus Next Gen 1-1 | Gli Highlights