Controlli interforze tra le vie della movida sanzionati otto parcheggiatori abusivi

Anche questo fine settimana, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli interforze nel centro storico di Catania, mirati a garantire la sicurezza e il corretto svolgimento della movida serale e notturna. Durante le operazioni, sono stati sanzionati otto parcheggiatori abusivi, contribuendo a mantenere ordine e rispetto delle normative nelle aree più frequentate della città.

