conte chiama guerrieri i calciatori del napoli che poi si fermano sempre per infortuni muscolari corbo

Conte chiama i calciatori guerrieri ma poi si fermano sempre per infortuni muscolari (Corbo) Antonio Corbo su Repubblica Napoli a proposito della strage (calcistica) di infortuni che colpisce il Napoli. Scrive Corbo: Conte ha vinto troppo in carriera, sa che deve accelerare, il Napoli va tirato fuori dal guado, è finito in una terra di mezzo. La sindrome degli insulti muscolari può condizionare anche quelli che Conte chiama guerrieri, gli irriducibili di una squadra che ha scelto la sofferenza come stile di vincere. La tensione rimane alta, ma la squadra è coperta di elogi come non mai, frequenti anche i permessi, tutti a casa prima delle partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

