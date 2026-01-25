Conte sbeffeggiato dai suoi ex tifosi Juve in una partita da incubo | 3-0 e un coro che fa male

Durante una partita difficile, i tifosi della Juventus hanno espresso la loro delusione con un coro ironico, sottolineando un risultato di 3-0 che ha messo in evidenza le difficoltà di Conte. La scena ha suscitato reazioni misurate, con l’uso di una canzone tradizionale napoletana, simbolo di vittorie azzurre, ora reinterpretata in modo amaro dai supporter bianconeri. Un momento che evidenzia le tensioni tra le due tifoserie e lo stato di forma delle squadre.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.