Fiorentina contestata dai tifosi alla fine della partita con l’Aek Ranieri e compagni fischiati E il coro | Andate a lavorare

Oltre ai fischi, in particolar modo arrivati dai sostenitori gigliati nel settore curva Marione, quando Luca Ranieri e compagni si sono diretti proprio verso quel settore si sono levati cori come "Andate a lavorare" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina contestata dai tifosi alla fine della partita con l’Aek. Ranieri e compagni fischiati. E il coro: “Andate a lavorare”

