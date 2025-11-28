Fiorentina contestata dai tifosi alla fine della partita con l’Aek Ranieri e compagni fischiati E il coro | Andate a lavorare
Oltre ai fischi, in particolar modo arrivati dai sostenitori gigliati nel settore curva Marione, quando Luca Ranieri e compagni si sono diretti proprio verso quel settore si sono levati cori come "Andate a lavorare" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Fiorentina contestata dai tifosi a fine partita a Mainz #Fiorentina #MainzFiorentina #Mainz #ConferenceLeague #ForzaViola #ultras #CurvaFiesole - facebook.com Vai su Facebook
Disastro viola: Fiorentina contestata e in silenzio stampa. Pioli verso l'esonero Vai su X
Caos Fiorentina, Dzeko contro i tifosi viola: “Fischiate ma a fine gara!” - L'ex Roma sbotta dopo la gara persa contro l'Aek Atene: "Possiamo pure dire che facciamo cag*re, ma vogliamo essere aiutati. Segnala ilromanista.eu
Tifosi della Fiorentina contestano, timori per il Viola Park: polizia fuori dal centro sportivo - Continua senza fine la crisi tecnica della Fiorentina, penultima in solitaria nella classifica di Serie A e che domani potrebbe anche rimanere ultima da sola, in caso di vittoria del Genoa nel ... tuttomercatoweb.com scrive
Fiorentina contestata:| Tifosi parlano con Cognigni - Un gruppo di tifosi della Fiorentina in questo momento, mentre prosegue la contestazione da parte dei tifosi viola contro la società e i giocatori, sono a colloquio, all'interno dello stadio Franchi, ... Scrive calciomercato.com