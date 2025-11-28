Oltre ai fischi, in particolar modo arrivati dai sostenitori gigliati nel settore curva Marione, quando Luca Ranieri e compagni si sono diretti proprio verso quel settore si sono levati cori come "Andate a lavorare" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina contestata dai tifosi alla fine della partita con l’Aek. Ranieri e compagni fischiati. E il coro: “Andate a lavorare”