Il Leeds avvisa i suoi tifosi prima della partita col Chelsea | Non intonate quel coro è un reato

Il Leeds ha avvisato i propri tifosi di non intonare un determinato coro contro il Chelsea nella sfida di Premier contro i Blues. Nel 2022 fu definito come un reato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

