Antonio Conte torna allo Stadium e si confronta con Giorgio Chiellini in un gesto di rispetto reciproco. La scena ha suscitato reazioni tra i tifosi della Juventus, divisi tra approvazione e sorpresa. Prima di Juve Napoli, l’evento ha attirato l’attenzione di molti appassionati, lasciando spazio a interpretazioni diverse. Un momento che ha riacceso il dibattito tra i supporter bianconeri, riflettendo le tensioni e i sentimenti legati alla storia del club.

Conte di nuovo allo Stadium: abbraccio con Chiellini. Ma la reazione dei tifosi bianconeri. Cosa è successo prima di Juve Napoli. Il ritorno di Antonio Conte all’Allianz Stadium non è mai un evento banale, ma quello andato in scena per la sfida tra Juventus e Napoli ha assunto contorni decisamente più aspri rispetto al recente passato. Se nella scorsa stagione l’accoglienza era stata tutto sommato benevola, quasi a voler preservare il ricordo dei successi condivisi, il clima di questa serata ha segnato una netta frattura tra il tecnico salentino e il suo ex pubblico. L’abbraccio con Chiellini: un tuffo nel passato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Argomenti discussi: Conte torna allo Stadium da avversario: nella scorsa stagione i fischi si trasformarono in applausi; Giovane al Napoli, è ufficiale! C'è il transfer: può giocare contro la Juve; Napoli, Giovane sarà a disposizione di Conte per il match contro la Juventus. In dubbio Milinkovic-Savic; Juventus-Napoli: il silenzio prima della battaglia.

