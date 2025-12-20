Durante la partita tra Juve e Roma, i tifosi bianconeri hanno mostrato grande rispetto nel momento della sostituzione di Dybala, accogliendo il giocatore con applausi. L’argentino ha risposto con un breve saluto e un’uscita energica dal campo. Questo gesto testimonia il legame tra il giocatore e i sostenitori, mantenendo vivo il ricordo del passato. Juve Roma, lo Stadium non dimentica il passato: la reazione dei tifosi bianconeri al momento della sostituzione di Dyb

Juve Roma, Dybala lascia il campo al 55? tra gli applausi scroscianti del pubblico bianconero: l’uscita di corsa e il saluto dell’argentino. La sfida di cartello tra Juventus e Roma, già carica di tensioni sportive e significati per l’alta classifica, ha vissuto un intermezzo di pura e vibrante emotività poco dopo l’inizio della ripresa. Al minuto 55, quando il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha deciso di operare il primo cambio tattico richiamando in panchina Paulo Dybala, l’Allianz Stadium ha dimostrato di avere una memoria lunga e un cuore grande. Quello che poteva essere un momento di ostilità verso il giocatore più tecnico degli avversari si è trasformato in un tributo spontaneo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Roma, lo Stadium non dimentica il passato: la reazione dei tifosi bianconeri al momento della sostituzione di Dybala e la risposta dell’argentino

