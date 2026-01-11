Corso per sommelier di 1° livello La prima lezione il 21 gennaio

Il corso per sommelier di primo livello, promosso da Ais Romagna, si apre il 21 gennaio. Le prime lezioni si svolgeranno a Cervia, Ravenna e Lugo, offrendo un'opportunità di formazione a chi desidera approfondire la conoscenza del vino. Un percorso dedicato a principianti e appassionati, pensato per acquisire competenze di base e sviluppare un’autentica passione per il mondo enologico.

Cervia, Ravenna, Lugo in ordine di partenza. Il ravennate fa il pieno di corsi per sommelier di primo livello promossi da Ais Romagna, dedicati a chi vuole conoscere da vicino il mondo del vino. Condotti da sommelier professionisti tutti i corsi vengono anticipati da una giornata di presentazione che illustra il percorso formativo che consta sempre di 15 lezioni. Il primo corso a partire è a Cervia mercoledì 21 gennaio presso il Ristorante da Cosimo&Mary con inizio sempre alle 20.30. Diretto da Ivana Berti, la presentazione è prevista mercoledì 14 gennaio. Info: 3475339085. Il corso a Ravenna si svolgerà nel pomeriggio (ore 15) presso l'Accademia del Gusto a Ravenna.

