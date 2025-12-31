Scandicci non si ferma la Savino del Bene vola alla Final Four di Coppa Italia

Da firenzetoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Savino del Bene di Scandicci si qualifica per le Final Four di Coppa Italia di Serie A1 di pallavolo femminile, in programma a Torino il 24 e 25 gennaio 2026. Un risultato che conferma il percorso positivo della squadra, pronta a confrontarsi con le migliori nella fase conclusiva della competizione.

Ancora un successo per la Savino del Bene di Scandicci che vola alla final four di Coppa Italia di Serie A1 di pallavolo femminile, in programma a Torino il 24 e il 25 gennaio 2026. Una notizia arrivata dopo la vittoria di 3-2 al Pala BigMat di Firenze nei quarti di finale contro le marchigiane. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

scandicci non si ferma la savino del bene vola alla final four di coppa italia

© Firenzetoday.it - Scandicci non si ferma, la Savino del Bene vola alla Final Four di Coppa Italia

Leggi anche: Savino Del Bene Scandicci, il successo al tie break con Vallefoglia vale la Final Four di Coppa

Leggi anche: Il derby di Santo Stefano alla Savino Del Bene Scandicci

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dove vedere in tv Firenze-Scandicci, A1 volley femminile: orario, programma, streaming; Il Bisonte Firenze - Savino Del Bene Scandicci in Diretta Streaming | IT; Firenze-Scandicci 0-3. La Savino Del Bene si aggiudica il derby; Savino Del Bene Volley non si ferma.

scandicci ferma savino benePallavolo A1F – Scandicci non ferma la sua corsa: le campionesse del mondo travolgono Perugia in tre set - A soli sei giorni dallo storico trionfo in Brasile, dove la Savino Del Bene Scandicci ha sollevato il trofeo del Mondiale per Club, la formazione di Marco Gaspari torna a calcare i campi della Serie A ... ivolleymagazine.it

La Savino Del Bene volley torna a casa, festa mondiale a Scandicci - ', l'abbraccio di una città alle ragazze della pallavolo che hanno portato Scandicci sul tetto del mondo: 300 tifosi oggi al palasport cittadino ha ... ansa.it

scandicci ferma savino beneSavino Del Bene, il mondo in pugno. Scandicci nel solco della tradizione. La politica dei piccoli (grandi) passi. Adesso la Valdagna non è più sola - Ci sono delle leggende che oltre a essere celebrate rischiano di diventare una sorta di macigno per chi inizia un percorso con un modello di ispirazione, fino a diventarne inevitabilmente prigioniero. sport.quotidiano.net

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.