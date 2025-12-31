Scandicci non si ferma la Savino del Bene vola alla Final Four di Coppa Italia
La Savino del Bene di Scandicci si qualifica per le Final Four di Coppa Italia di Serie A1 di pallavolo femminile, in programma a Torino il 24 e 25 gennaio 2026. Un risultato che conferma il percorso positivo della squadra, pronta a confrontarsi con le migliori nella fase conclusiva della competizione.
Ancora un successo per la Savino del Bene di Scandicci che vola alla final four di Coppa Italia di Serie A1 di pallavolo femminile, in programma a Torino il 24 e il 25 gennaio 2026. Una notizia arrivata dopo la vittoria di 3-2 al Pala BigMat di Firenze nei quarti di finale contro le marchigiane. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
