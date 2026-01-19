L’Istat ha pubblicato un concorso per 195 posti a tempo indeterminato, rivolto a ricercatori e tecnologi diplomati. Le selezioni mirano a integrare il personale dell’istituto nazionale di statistica, offrendo opportunità di stabilità lavorativa a professionisti qualificati. Le candidature sono aperte a coloro che soddisfano i requisiti richiesti, contribuendo così al rafforzamento delle attività dell’ente.

L’istituto nazionale di statistica ha pubblicato alcuni bando di concorso per assumere a tempo indeterminato 195 unità di personale. La selezione è rivolta sia a laureati sia a diplomati, con sede lavorativa principale a Roma e alcune assegnazioni anche in altre città italiane. Si tratta di un’occasione significativa per entrare in uno degli enti centrali della pubblica amministrazione, chiamato a produrre e analizzare dati fondamentali per la lettura dei fenomeni economici, sociali e demografici del Paese. Quanti posti e quali profili sono disponibili. I bandi sono articolati in tre distinte procedure concorsuali: il primo bando mette a disposizione 54 posti per ricercatore di III livello professionale, figure con competenze metodologiche e analitiche avanzate, chiamate a svolgere attività di ricerca statistica e produzione di indicatori ufficiali;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Concorso Istat, 195 posti a tempo indeterminato: ricercatori e tecnologi diplomati

