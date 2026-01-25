Compleanni nel mondo dei media | Piero Muscari e Domenico Nardo festeggiano oggi

Oggi si celebrano due importanti figure nel panorama dei media italiani: Piero Muscari, editore di Radio Onda Verde e creatore del format Eccellenze Italiane, compie 61 anni. Anche Domenico Nardo, noto professionista nel settore della comunicazione, festeggia il suo compleanno. Un’occasione per riconoscere il contributo di queste personalità alla cultura e all’informazione nel nostro paese.

Oggi è un giorno speciale per due figure di spicco della cultura e della comunicazione italiana. Piero Muscari, editore di Radio Onda Verde e ideatore del format Eccellenze Italiane, compie 61 anni. Da anni impegnato nella valorizzazione del talento e delle storie di successo del nostro Paese, Muscari è in edicola con il suo ultimo libro, che arricchisce ulteriormente il suo percorso tra radio, editoria e promozione delle eccellenze italiane. Nello stesso giorno festeggia anche Domenico Nardo, che spegne 66 candeline. Avvocato, docente, speaker di Radio Onda Verde e conduttore televisivo su Piana TV e Telitalia, Nardo è anche autore per la testata Europa nel Mondo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Piero Muscari pubblica "Volevo solo giocare a figurine": citati Antonio Nesci e Perugia a pagina 128

