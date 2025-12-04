Venerdì 19 dicembre alle ore 17:30, l’Aula Eventi dell’Istituto di Criminologia di Vibo Valentia ospiterà la presentazione del libro “Volevo solo giocare a figurine” di Piero Muscari. L’autore dialogherà con Nicolino La Gamba, giornalista di Radio Onda Verde, in un incontro dedicato ai “ritagli di vita, fili di storie: come ho imparato a cucire identità”. Il volume racconta un percorso personale attraverso ritrovamenti e ricordi, intrecciando narrazioni autobiografiche che esplorano la costruzione dell’identità attraverso le piccole e grandi esperienze della vita quotidiana. L’evento si terrà presso il Palazzo Gagliardi in Piazza Garibaldi 9, a Vibo Valentia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Piero Muscari presenta il suo libro a Vibo Valentia