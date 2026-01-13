Intervista all' esperta dell' Ingv | Teniamo alta l’attenzione
In un’intervista a ForlìToday, Lucia Margheriti, direttrice dell’Osservatorio nazionale terremoti dell’Ingv, ha sottolineato l’elevata pericolosità sismica della zona interessata dai recenti eventi. Un intervento che invita a mantenere alta l’attenzione e a seguire con attenzione le indicazioni delle autorità competenti. La sua analisi evidenzia l’importanza di una costante vigilanza in aree soggette a rischio sismico.
“La zona interessata da questi terremoti è caratterizzata da un’elevata pericolosità sismica”. Così in un'intervista rilasciata a ForlìToday la direttrice dell’Osservatorio nazionale terremoti dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, Lucia Margheriti. (QUI L'INTERVISTA). 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Doppia scossa di terremoto in Romagna, l'esperta dell'Ingv: "Attivo il meccanismo che ha formato l'Appennino"
Leggi anche: Trasporto aereo e guerra ibrida, l’attenzione resta alta. L’intervista a Di Palma all’evento di Airpress 2025
Questa sera, ore 19,30, su Tg3 Piemonte, l' intervista, a Limone, della giornalista Camilla Nata a Candida Rabbia, esperta di lingua e cultura piemontese, sul libro Cuneesi per sempre, all' interno della mostra " Tra passato e presente ". - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.