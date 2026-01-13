Intervista all' esperta dell' Ingv | Teniamo alta l’attenzione

In un’intervista a ForlìToday, Lucia Margheriti, direttrice dell’Osservatorio nazionale terremoti dell’Ingv, ha sottolineato l’elevata pericolosità sismica della zona interessata dai recenti eventi. Un intervento che invita a mantenere alta l’attenzione e a seguire con attenzione le indicazioni delle autorità competenti. La sua analisi evidenzia l’importanza di una costante vigilanza in aree soggette a rischio sismico.

“La zona interessata da questi terremoti è caratterizzata da un’elevata pericolosità sismica”. Così in un'intervista rilasciata a ForlìToday la direttrice dell’Osservatorio nazionale terremoti dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, Lucia Margheriti. (QUI L'INTERVISTA). 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

