Come funzionerà il postino robot di Poste Italiane | niente pilota e sensori hi-tech per cavarsela nel traffico

Poste Italiane ha avviato i test di BOXi, un robot automatizzato che effettua consegne di pacchi e lettere nelle aree urbane. Senza pilota e dotato di sensori avanzati, BOXi è progettato per muoversi in modo sicuro nel traffico cittadino. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza delle consegne e a integrare soluzioni innovative nel settore postale.

Poste Italiane ha avviato i test per BOXi, un postino robot per consegne di pacchi e lettere in città. Il veicolo elettrico a guida autonoma sfrutta tecnologie di ultima generazione sviluppate con l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Politecnico di Milano.🔗 Leggi su Fanpage.it Poste italiane rivoluziona il recapito urbano con il postino-robot autonomo BoxiPoste Italiane introduce Boxi, il postino-robot autonomo che rivoluziona il recapito urbano. Ecco Boxi, il robot postino: “La consegna diventa automatica”Ecco Boxi, il robot postino progettato per semplificare e automatizzare le consegne di lettere e pacchi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Poste Italiane presenta BOXi: il postino-robot elettrico e autonomo per la consegna urbana; Multe stradali, come funziona la notifica: dalla posta alle app; Incontra il postino del QPR. Come funzionerà il postino robot di Poste Italiane: niente pilota e sensori hi-tech per cavarsela nel trafficoPoste Italiane ha avviato i test per BOXi, un postino robot per consegne di pacchi e lettere in città. Il veicolo elettrico a guida autonoma sfrutta tecnologie di ultima generazione sviluppate con ... fanpage.it Immaginate di essere a casa, suona la porta: è il postino. Vi consegna un accertamento. Dovete pagare una sanzione per un ticket sanitario del quale eravate convinti di essere esenti. Siete un pensionato tra la pensione minima e una pensione bassa, oppure - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.