Poste Italiane introduce Boxi, il postino-robot autonomo che rivoluziona il recapito urbano. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nella mobilità sostenibile, contribuendo alla riduzione delle emissioni e migliorando l’efficienza nei servizi postali. L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’azienda verso la transizione ecologica e l’innovazione tecnologica, puntando a un futuro più sostenibile e efficiente per le comunità italiane.

Poste italiane è protagonista della transizione ecologica e dell’ innovazione tecnologica in Italia, grazie al suo impegno concreto e strutturato verso la mobilità sostenibile. Impegno che passa anche attraverso l’innovazione tecnologica sperimentata all’interno del Centro nazionale per la mobilità sostenibile Most, di cui l’azienda è socio fondatore e membro del consiglio di amministrazione. Nell’ambito di questo programma è stato progettato e realizzato il veicolo Boxi, il postino-robot in grado di operare in ambienti urbani complessi con un elevato livello di automazione e autonomia. Un mezzo a quattro ruote motrici e sterzanti, alimentato elettricamente, con una velocità massima di 25 chilometri orari e un’autonomia che raggiunge i 60 chilometri per ciclo di carica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Poste italiane rivoluziona il recapito urbano con il postino-robot autonomo Boxi

