Claudio Carlomagno sorvegliato a vista | il timore del suicidio in cella dopo la morte dei genitori

Claudio Carlomagno, accusato di femminicidio, si trova ora sotto sorveglianza a vista in carcere, dopo aver appreso della morte dei genitori. La notizia ha suscitato preoccupazioni riguardo al suo stato di salute mentale e al rischio di suicidio. L’episodio si è verificato ad Anguillara Sabazia, evidenziando le delicate tensioni emotive legate a questa difficile situazione.

Argomenti discussi: Femminicidio Torzullo, chi erano Pasquale Carlomagno e Maria Messenio; Claudio Carlomagno, i genitori del killer di Anguillara si suicidano in garage. Trovati impiccati, l'allarme lanciato dalla zia; Federica Torzullo, i genitori di Claudio Carlomagno morti suicidi: la lettera lasciata all'altro figlio; Anguillara, i silenzi di Carlomagno. I pm: Ha provato a bruciare e a fare a pezzi il corpo della moglie.

