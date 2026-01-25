Claudio Carlomagno ha saputo del suicidio dei genitori È sorvegliato a vista

Claudio Carlomagno ha appreso della tragica morte dei suoi genitori, avvenuta per suicidio. La notizia è stata comunicata dall’avvocato Andrea Miroli, difensore dell’uomo coinvolto nel caso del femminicidio di Federica Torzullo. La situazione è sotto controllo e Claudio si trova sotto osservazione.

Claudio Carlomagno è stato informato della morte e quindi del suicidio dei genitori. A renderlo noto è l’avvocato Andrea Miroli, difensore dell’uomo accusato del femminicidio di Federica Torzullo. «Il mio pensiero adesso va non solo al mio assistito (che ne è venuto a conoscenza ed è sorvegliato a vista ) e a come affronterà questa terribile notizia, ma anche a suo figlio che in pochi giorni ha perso la mamma, i nonni e per molto tempo il padre », si legge in una nota. «Non hanno retto la tragedia ». «Questa vicenda – ha sottolineato il legale di Carlomagno – dimostra più che mai che anche i familiari di chi commette un reato così grave sono vittime, vittime di un crimine le cui conseguenze si estendono dolorosamente anche a chi non ne ha alcuna responsabilità, una catabasi, una discesa agli inferi che i signori Carlomagno non sono riusciti tragicamente a sopportare.🔗 Leggi su Open.online

