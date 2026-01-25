Claudio Carlomagno, incarcerato per il femminicidio di Federica Torzullo, si trova sotto stretta sorveglianza a vista a seguito del suicidio dei suoi genitori. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla sua reazione e sul suo stato emotivo, mentre le autorità monitorano attentamente ogni sviluppo.

Claudio Carlomagno è stato informato in carcere della morte e del suicidio dei suoi genitori, Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, trovati privi di vita nella loro villetta nella serata di sabato 24 gennaio. L’uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia è ora sorvegliato a vista in cella, per il pericolo che possa decidere di farsi del male. Claudio Carlomagno informato del suicidio dei genitori Claudio Carlomagno ha saputo in carcere della morte dei suoi genitori. A renderlo noto è l’avvocato Andrea Miroli, legale dell’uomo accusato del femminicidio di Federica Torzullo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Claudio Carlomagno informato del suicidio dei genitori, "sorvegliato a vista" in cella e timori sulla reazione

Claudio Carlomagno ha saputo del suicidio dei genitori. «È sorvegliato a vista»Claudio Carlomagno ha appreso della tragica morte dei suoi genitori, avvenuta per suicidio.

Claudio Carlomagno sorvegliato a vista, ha saputo del suicidio dei suoi genitoriClaudio Carlomagno, attualmente detenuto in carcere, è stato informato del decesso dei suoi genitori.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo; Femminicidio di Federica Torzullo, la confessione di Claudio Carlomagno (che non convince gli inquirenti): L’ho fatto per non perdere l’affidamento di mio figlio; Femminicidio di Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Claudio Carlomagno; Claudio Carlomagno ha confessato l'omicidio di Federica Torzullo: Uccisa in 45 minuti, non volevo perdere mio figlio. Ho buttato il coltello e distrutto il suo telefono. Il procuratore: Nessun pentimento, non convince.

Claudio Carlomagno ha saputo del suicidio dei genitori: «Sorvegliato a vista in carcere, si teme possa farsi del male»La notizia è arrivata fin dentro le mura del carcere di Civitavecchia, dove Claudio Carlomagno è rinchiuso con l'accusa di aver ucciso ... msn.com

Claudio Carlomagno sconvolto dalla notizia dei genitori, allarme massimo in carcere: rischio gesti estremi sotto controlloClaudio Carlomagno ha saputo del suicidio dei genitori: «Sorvegliato a vista in carcere, si teme possa farsi del male»Allerta massima nel carcere di C ... assodigitale.it

Prima del suicidio, i genitori di Claudio Carlomagno non avevano avuto rapporti con i consuoceri se non attraverso un biglietto di scuse - facebook.com facebook

Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, genitori di Claudio Carlomagno, sono stati trovati senza vita nella loro villetta ad Anguillara. Dalla confessione del figlio non si erano più visti in giro. Hanno lasciato un biglietto per il figlio più piccolo x.com