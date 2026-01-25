Claudio Carlomagno, attualmente detenuto in carcere, è stato informato del decesso dei suoi genitori. La sua condizione è sotto sorveglianza a vista, in conformità alle misure di sicurezza previste. La notizia ha avuto un impatto sulla sua situazione personale e sulla gestione della sua custodia.

Claudio Carlomagno sorvegliato a vista, ha saputo del suicidio dei suoi genitori

«Carlomagno ha saputo del suicidio dei genitori, è sorvegliato a vista in carcere». L'avvocato: «Ora pensiamo a suo figlio, in pochi giorni ha perso tutto»Lascia davvero senza parole il doppio suicidio di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie ... ilmattino.it

