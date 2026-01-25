Claudio Carlomagno ha saputo del suicidio dei genitori | Sorvegliato a vista in carcere si teme possa farsi del male

Claudio Carlomagno, detenuto nel carcere di Civitavecchia con l’accusa di aver ucciso e nascosto il corpo della moglie, ha appreso del suicidio dei genitori. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le autorità, che temono un possibile rischio di autolesionismo. Attualmente, Carlomagno è sorvegliato a vista, in un contesto caratterizzato da tensione e delicatezza.

La notizia è arrivata fin dentro le mura del carcere di Civitavecchia, dove Claudio Carlomagno è rinchiuso con l'accusa di aver ucciso e occultato il cadavere della moglie Federica Torzullo. L'uomo è stato informato del doppio suicidio dei genitori, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, trovati impiccati sabato pomeriggio nel garage della loro villetta in via Tevere ad Anguillara. L'avvocato di Carlomagno: «I genitori sono vittime, il mio pensiero va al bambino. Sui social scrivevano: "Hanno fatto bene a suicidarsi»» Massima allerta in carcere A confermare che il detenuto è stato messo a conoscenza della tragedia è il suo legale, l'avvocato Andrea Miroli. 🔗 Leggi su Leggo.it

