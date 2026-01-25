Il tragico doppio suicidio di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, coinvolge anche il suo stato attuale, sotto sorveglianza in carcere. L'avvocato evidenzia come il giovane abbia perso tutto in pochi giorni, tra la tragedia familiare e le conseguenze legali. Un episodio che solleva molte riflessioni sulla fragilità emotiva e le implicazioni di un grave evento come il femminicidio.

Lascia davvero senza parole il doppio suicidio di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara. L'avvocato Andrea Miroli, difensore dell'uomo reo confesso del delitto, afferma che «questa vicenda dimostra più che mai che anche i familiari di chi commette un reato così grave sono vittime, vittime di un crimine le cui conseguenze si estendono dolorosamente anche a chi non ne ha alcuna responsabilità, una catabasi, una discesa agli inferi che i signori Carlomagno non sono riusciti tragicamente a sopportare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Carlomagno ha saputo del suicidio dei genitori, è sorvegliato a vista in carcere». L'avvocato: «Ora pensiamo al figlio, in pochi giorni ha perso tutto»

Claudio Carlomagno ha saputo del suicidio dei genitori. «È sorvegliato a vista»Claudio Carlomagno ha appreso della tragica morte dei suoi genitori, avvenuta per suicidio.

Femminicidio Federica Torzullo, Claudio Carlomagno ha saputo della morte dei genitori. È sorvegliato in carcereClaudio Carlomagno, attualmente detenuto, ha appreso in carcere della morte dei genitori, Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, che si sono tolti la vita.

