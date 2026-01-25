Nel corso dell’ultima settimana, il sud Italia, in particolare la Sardegna, ha subito intense condizioni meteorologiche che hanno causato notevoli danni. In questo contesto, il ciclone Harry ha provocato anche il riscoprimento di numerosi reperti archeologici, testimonianze di un passato che riaffiora in modo inaspettato. Questi eventi meteo estremi sottolineano l’importanza di monitorare e tutelare il patrimonio culturale e ambientale delle regioni interessate.

Nell’ultima settimana il sud Italia è stato colpito da una devastazione meteorologica che ha interessato principalmente tre regioni. Il ciclone Harry in Sardegna (zona colpita insieme a Sicilia e Calabria) ha lasciato una scia di danni a cose e persone, e soprattutto al territorio e al paesaggio. Considerata l’altissima densità di aree archeologiche presenti nell’isola, non è strano che, insieme alle mareggiate, siano emersi anche dei nuovi reperti archeologici di epoca fenicio punica. Ciclone Harry, in Sardegna il mare restituisce reperti archeologici. Ad essere maggiormente colpito è stato -putroppo- il Sud Sardegna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ciclone Harry, nella disperazione la Sardegna riporta a galla diversi reperti archeologici

Ciclone Harry, alta allerta in SardegnaL’allerta meteo in Sardegna rimane elevata a causa del passaggio del ciclone mediterraneo Harry.

Il ciclone Harry travolge la Sicilia. Allerta rossa in Sardegna e CalabriaUn nuovo episodio di maltempo interessa l’Italia meridionale, con il ciclone Harry che colpisce la Sicilia e provoca allerte in Sardegna e Calabria.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Catena Fiorello, il ciclone Harry e la forza della sua Sicilia: Il mare s’è preso molto ma non il cuore della mia gente indomita e generosa; A Furci Siculo tra dolore e voglia di ricostruire; Ciclone Harry: allerta declassata, ora la conta dei danni. Premier Meloni vicina alle comunità colpite; L'INTERVISTA Il ciclone Harry flagella Letojanni, il grido di aiuto e la commozione del consigliere Emanuele Savoca.

Ciclone Harry, nella disperazione la Sardegna riporta a galla diversi reperti archeologiciNell’ultima settimana il sud Italia è stato colpito da una devastazione meteorologica che ha ... msn.com

Il ciclone Harry nel racconto di chi l'ha vissuto: «Onde ma viste: erano alte come un palazzo di quattro piani, il mare era ovunque. E il resto d'Italia indifferente»«Onde così alte non le avevo mai viste in tutta la mia vita». Josella 50 anni di Aci Castello, in Sicilia, ci ha raccontato il disastroso passaggio del ciclone Harry che ha lasciato 2 miliardi di dann ... vanityfair.it

"Oltre la pioggia e il vento del Ciclone Harry, splende la forza del nostro Sud. Sosteniamo lo sviluppo e le imprese locali per tornare a correre più forti di prima! IO AMO IL SUD - facebook.com facebook

Oggi ho presieduto, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. All’incontro hanno partecipato il Ministro Nell x.com