Un nuovo episodio di maltempo interessa l’Italia meridionale, con il ciclone Harry che colpisce la Sicilia e provoca allerte in Sardegna e Calabria. La situazione meteorologica richiede attenzione, in particolare nelle aree più esposte, dove sono state emesse allerte di colore rosso e arancione. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

AGI - La Sicilia, soprattutto quella orientale, è sferzata dal ciclone Harry. L'isola è spaccata in due: il fronte est segnato di allerta rossa, il resto di arancione. L'allerta è alta da ieri, con livelli di guardia che hanno mobilitato tutte le strutture di soccorso e Protezione civile. Oltre 6 mila gli uomini in campo. Scuole chiuse ovunque: oltre 150 i sindaci che hanno sospeso le lezioni, compreso nei nove capoluoghi di provincia per forti venti, nubifragi e mareggiate. Queste ultime in particolare hanno imposto lo sgombero di circa 200 persone: nel Siracusano, a Pachino, sgomberate dalle abitazioni della nota borgata turistica di Marzamemi circa 40 persone; mentre altre decine hanno lasciato la contrada marinara di Granelli; a Capo Mulini e Santa Maria La Scala, ad Acireale (Catania), ne sono state evacuate 95. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il ciclone Harry travolge la Sicilia. Allerta rossa in Sardegna e Calabria

