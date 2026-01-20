Ciclone Harry alta allerta in Sardegna

L’allerta meteo in Sardegna rimane elevata a causa del passaggio del ciclone mediterraneo Harry. L’evento atmosferico ha provocato forti piogge e venti intensi, causando disagi e danni alla regione. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e attuare eventuali interventi necessari. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e rispettare le indicazioni delle istituzioni locali.

9.52 Resta elevata l'allerta meteo in Sardegna per il passaggio del ciclone mediterraneo Harry, che nelle ultime ore ha colpito duramente l'isola con piogge torrenziali e raffiche di vento intense. Case evacuate, numerose strade interrotte, oltre un centinaio di interventi dei Vigili del fuoco impegnati soprattutto per rimozione di alberi caduti, pali pericolanti e dissesti di cornicioni, tegole e cartellonistica. In via precauzionale, chiusi molti ponti e diverse arterie stradali.

CICLONE HARRY AL SUD ITALIA PER ALLUVIONI! ALLERTA MASSIMA, E AL NORD POSSIBILI BIANCHE SORPRESE...

Il Ciclone Harry oltre alle piogge eccezionali porterà anche nevicate importantissime sull'Etna. I modelli infatti, nelle prossime 24 ore, vedono possibili accumuli anche superiori ai 300 cm sul vulcano. La webcam di Weather Sicily mostra la situazione attuale ai - facebook.com facebook

Con l'intensificarsi della forza del ciclone Harry, forti piogge e raffiche di vento stanno interessando diversi settori della Sicilia, Sardegna e Calabria. Nessun miglioramento prima di giovedì. x.com

