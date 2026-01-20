La Vardera si sfila dal campo progressista | Controcorrente non è in vendita

Ismaele La Vardera ha annunciato la sua uscita dal campo progressista, confermando che il movimento Controcorrente non è in vendita. La decisione sottolinea la volontà di mantenere autonomia e coerenza rispetto ai valori e agli obiettivi iniziali, distinguendosi dalle logiche di mercato e compromesso. Questa scelta rappresenta un passo importante nel percorso politico di La Vardera, che intende continuare a promuovere un confronto libero e indipendente.

Ismaele La Vardera, con il suo movimento Controcorrente, si tira fuori dal tavolo del campo progressista. La decisione è stata presa alla luce del “quadro emerso nelle ultime 72 ore”. Per La Vardera c'è la “chiara volontà di fare fuori Controcorrente dal dibattito all'interno del cosiddetto campo.🔗 Leggi su Messinatoday.it La Vardera si tira fuori dal campo progressista: "Controcorrente non è tollerata dai nostri stessi alleati"Ismaele La Vardera e il suo movimento Controcorrente annunciano il loro distacco dal campo progressista, sottolineando come le posizioni divergenti non siano più tollerate nemmeno all’interno degli alleati. La Vardera: "Controcorrente non tollerata dai nostri stessi alleati, noi fuori dal tavolo del campo progressista”La Vardera, nota per le sue posizioni indipendenti, si trova in una situazione di isolamento all’interno del cosiddetto campo progressista. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. De Luca guarda al campo largo, La Vardera si sfila: tensioni nel fronte anti-Schifani - Dovrebbe essere il campo largo, adesso, l’area di riferimento di De Luca: non vuole più andare da solo e guarda alle alleanze con le attuali opposizioni. tp24.it

