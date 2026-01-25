ciclone harry la sindaca di siderno chiede urgenza

Il passaggio di Ciclone Harry ha provocato danni significativi sul litorale di Siderno, compromettendo l'accessibilità della spiaggia e mettendo a rischio la stagione estiva. La sindaca del comune calabrese ha sottolineato l’urgenza di interventi tempestivi per ripristinare la sicurezza e limitare ulteriori conseguenze. La situazione richiede una risposta rapida da parte delle autorità competenti per contenere i danni e avviare le necessarie misure di riparazione.

Ciclone Harry, la sindaca di Siderno: "Serve intervenire subito, il tempo è decisivo". Il passaggio del Ciclone Harry ha lasciato danni evidenti lungo il litorale di Siderno, dove le mareggiate hanno compromesso la fruibilità della spiaggia e messo a rischio la stagione estiva. In queste ore, la Prima cittadina Mariateresa Fragomeni ha espresso forte preoccupazione per la situazione, sottolineando l'urgenza di interventi immediati. La situazione è più grave di quanto mostrino le immagini. La sindaca ha accolto con favore l'attenzione istituzionale dimostrata dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che ha voluto verificare di persona lo stato del lungomare.

Ciclone Harry, sopralluogo sul lungomare di SidernoIl sopralluogo sul lungomare di Siderno, effettuato in occasione di Ciclone Harry, ha permesso alle autorità di valutare i danni causati dall'evento atmosferico.

Siderno, riapre il tratto centrale del lungomare: ripartenza dopo i danni del ciclone HarrySiderno, in provincia di Reggio Calabria, ha riaperto il tratto centrale del lungomare, segnando un passo importante nella ripresa dopo i danni causati dal ciclone Harry.

