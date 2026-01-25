LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA | Van der Poel super favorito tanti italiani al via

Benvenuti alla diretta della gara di ciclocross della Coppa del Mondo a Hoogerheide, in Olanda. Seguiremo in tempo reale le battute di questa prova maschile élite, con Van der Poel come grande favorito e numerosi italiani al via. Rimanete con noi per aggiornamenti puntuali e analisi sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross uomini elitè a Hoogerheide, Paesi Bassi. Quella odierna è l’ultima prova della UCI Coppa del Mondo Ciclocross 2025-2026. Il percorso misura 3,100 metri, il fondo è erboso per quasi tutto il tracciato, con qualche sezione terrosa. Il giro inizia con un lungo tratto pianeggiante, che anticipa un tratto in leggera salita e una corta discesa a seguire. Successivamente si entra nel bosco e si affronta una discesa ripida con una veloce curva sulla destra molto insidiosa. 🔗 Leggi su Oasport.it

