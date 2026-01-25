Ciclismo | il Team Valdinievole vuole allestire un vivaio

Il Team Valdinievole annuncia l’intenzione di creare un vivaio dedicato ai giovani ciclisti. Un progetto volto a valorizzare il talento locale e a promuovere la crescita sportiva nel rispetto delle tradizioni. Con questa iniziativa, il team intende rafforzare il legame con il territorio e contribuire allo sviluppo del ciclismo a livello giovanile, puntando su formazione, passione e impegno.

Ponte Buggianese, 25 gennaio 2026 - C’è un impegno preciso all’inizio del 2026 da parte del Team Valdinievole, del presidente Franco Sarti e dei suoi collaboratori, quello di tornare al passato anche se oggi il ciclismo è diverso rispetto a qualche anno fa. Prima del Covid ma anche subito dopo, la società aveva un parco atleti da fare invidia, con giovanissimi, esordienti e allievi. Oggi ha soli 4 allievi, uno di questi è juniores ma può gareggiare come allievo, mentre l’impegno maggiore è quello di reclutare i giovanissimi. Tre sono coloro che hanno scelto già il Team Valdinievole ma la campagna promozionale è senza fine, come dire porte sempre aperte per chi vuol provare con il ciclismo e con una società che mette a disposizione per gli allenamenti la pista del ciclodromo Alfredo Martini ad Albinatico di Ponte Buggianese e che fa dell’esperienza, della passione e dell’impegno, i cardini principali ormai da molti anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

