Ciclismo | il calendario degli appuntamenti nel Pistoiese e in Valdinievole Juniores ed Élite-Under 23 | ecco tutte le gare del 2026

Scopri il calendario delle emozionanti gare di ciclismo nel Pistoiese e in Valdinievole per il 2026. Juniores ed Élite-Under 23 pronti a sfidarsi tra percorsi suggestivi e sfide avvincenti, testimoniando la passione e il talento della scena locale. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport e ciclismo, che potranno seguire da vicino ogni tappa di questa stagione ricca di adrenalina e competizione.

Resi noti i calendari delle gare juniores e dilettanti élite-under 23 in Toscana per la prossima stagione. L'annata degli juniores si aprirà domenica primo marzo a Cerbaia di Lamporecchio con il Gran Premio Giuliano Baronti, mentre l'unica gara al momento del calendario élite e under 23 è il Gran Premio Ezio Del Rosso in programma a Montecatini Terme l'11 ottobre 2026. Questi i calendari ciclistici 2026. JUNIORES MARZO: 1 Gp Giuliano Baronti Cerbaia di Lamporecchio; 8 Firenze Memorial Baicchi. APRILE: 4 Pasqualando Ponte a Egola; 12 Lazzeretto; 19 Greve in Chianti; 25 Gp Liberazione Città di Massa; 26 San Leolino (Ar). Ciclismo, torna la Coppa Dino Diddi. Appuntamento ad Agliana - La 77^ Coppa Dino Diddi una delle eccellenze del calendario allievi che nella sua storia ha visto la presenza nel 2014 anche di un giovanissimo Tadej Pogacar l'atleta sloveno ... Novità nel calendario in Toscana: il Mugello Circuit apre la stagione 2026 con gare élite e under 23 e una prova per le donne élite. Appuntamento al 14 e 15 febbraio #ciclismo #Mugello2026

