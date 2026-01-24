Ex vertici della Banca popolare di Bari e società di revisione condannati a pagare 122 milioni | Responsabili del crac

Il tribunale civile di Bari ha condannato ex vertici e la società di revisione PricewaterhouseCoopers a pagare 122 milioni di euro, ritenendoli responsabili della gestione che ha portato al fallimento della Banca popolare di Bari. La sentenza coinvolge Marco Jacobini, ex presidente, e Gianluca Jacobini, ex vicedirettore generale, insieme ad altri amministratori e sindaci. La decisione rappresenta un importante passo nel processo di responsabilizzazione delle figure coinvolte nel crac bancario.

Il tribunale civile di Bari ha condannato i vertici dell’allora Banca popolare di Bari – Marco Jacobini, ex presidente e dominus dell’istituto e il figlio Gianluca, ex vicedirettore generale – insieme ad altri 11 ex amministratori, tre ex sindaci e la società di revisione PricewaterhouseCoopers, a pagare 122 milioni di euro: sono ritenuti responsabili della gestione che ha portato al crac dell’istituto di credito. Secondo Gazzetta del Mezzogiorno, Corriere del Mezzogiorno e Repubblica, i due Jacobini potranno rispondere per una somma fino a 109 milioni. Condannato a pagare anche l’ex amministratore delegato Giorgio Papa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

