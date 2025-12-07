Tutti vogliono Stefano Accorsi attore Ma come produttore con la moglie Bianca non sfonda | incassi dimezzati si salva solo con un aiutino di Stato

Stefano Accorsi continua ad essere uno degli attori italiani più ricercati ed ambiti ed è continuamente sul set. Dai primi di novembre ha iniziato a girare con Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini e Claudio Santamaria (che sarà in poco più di un cammeo) il nuovo film di Paolo Genovese, “Il rumore delle cose nuove”, tratto dall’omonimo romanzo del regista. Il cast in gran parte è quello del fortunato “Follemente”. E con lo stesso Santamaria, oltre a Carolina Crescentini e Miriam Leone, Accorsi ha terminato di girare “Le cose non dette” di Gabriele Muccino che sarà nelle sale cinematografiche a fine gennaio 2026. 🔗 Leggi su Open.online