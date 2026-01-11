Tutte le debolezze dei bloccatori di riforme L’antidoto liberale di Sterpa

I “bloccatori” di riforme sono figure che, negli ultimi anni, hanno reso comune l’arte di fermare proposte di cambiamento. Questa strategia, spesso praticata da professionisti del settore, ostacola il progresso e la modernizzazione. Sterpa analizza le debolezze di questa posizione e propone un approccio liberale come antidoto, favorendo un dibattito più aperto e costruttivo per il rilancio delle riforme in Italia.

Da molti anni “fermare le riforme” è diventata una attività da professionisti, una fortunata professione sintetizzabile come “bloccatori di riforme”. L’importante è fermarli, chiunque siano i riformatori e qualunque cosa facciano. Vengano da destra o da sinistra, come nei videogiochi degli anni Ottanta che simulavano l’arrivo degli alieni: occorre colpirli e tirarli giù. A parole certo, ma a volte per qualche folle purtroppo anche con le armi vere e proprie. Siamo un Paese che annovera riforme morte, ma siamo anche un Paese dove i riformatori, in particolare gli studiosi, sono stati uccisi per le strade e negli Atenei. 🔗 Leggi su Formiche.net

