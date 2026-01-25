Roberta Tagliavini, nota gallerista e figura televisiva, è madre di due figli: Malena Mazza, nata dal suo primo matrimonio, e Mattia Martinelli, nato dal secondo matrimonio con Alberto Martinelli, scomparso nel 2017. La sua carriera nel mondo dell’arte include l’apertura di una prima galleria vicino a Piazza San Babila, riflettendo la passione e l’impegno che caratterizzano la sua vita professionale e familiare.

Roberta Tagliavini, nota gallerista e personaggio televisivo, ha due figli: Malena, nata dal primo matrimonio terminato nel 1972, e Mattia Martinelli, nato nel 1975 dal secondo matrimonio con Alberto Martinelli, scomparso nel 2017 Apre la sua prima galleria d’arte nei pressi di Piazza San Babila. Nel 1979, cambia il nome della sua attività in “Robertaebasta”. Successivamente, la galleria si sposta in zona Brera. Dal 1994, con l’ingresso del figlio Mattia Martinelli, gli spazi espositivi diventano quattro. Nel 2017, apre una sede di “Robertaebasta” a Londra, nel quartiere di Chelsea. Tagliavini ha fatto il suo debutto televisivo nel 2021 nel programma Cash or Trash – Chi offre di più? su canale Nove. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli di Roberta Tagliavini, Malena Mazza e Mattia Martinelli: “Lavorare con mio figlio è bellissimo”

Leggi anche: Chi è il primo marito di Roberta Tagliavini (padre della figlia Malena): “Sono scappata da lui”

Leggi anche: Chi è il secondo marito di Roberta Tagliavini, Alberto Martinelli: “Con lui sono rinata in una nuova vita”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Alessandro e Giorgio Merk Ricordi, chi sono i figli di Rita Pavone e Teddy Reno: tra giornalismo e musica; Famiglia nel bosco: storia, cosa è successo e le ultime notizie; Osservatorio 23-01 / Di chi sono i figli e le figlie?; Chi sono e cosa fanno i fratelli Sean e Anthony Sax che Valentino considerava (e amava) come figli.

Chi sono Sean e Anthony Souza, i figliocci di Valentino: la loro storia e il rebus dell’ereditàI due fratelli brasiliani, figli di Carlos Souza, hanno un legame speciale con lo stilista che li considerava parte della sua famiglia ... ilfattoquotidiano.it

Chi sono Giacomo e Gabriele, i figli di Ezio Greggio/ Il grande amore della vita del conduttoreChi sono Giacomo e Gabriele, i figli di Ezio Greggio? Molto legati al padre, i due hanno scelto due mestieri completamente diversi tra loro ... ilsussidiario.net

‘Zelig’ purtroppo fa figli e figliastri. Alcuni comici sono stati coinvolti, altri come me, Cornacchione, Cacioppo e Braida no. Perché Vorrei ricevere una spiegazione. Il comico foggiano che esplose col personaggio del ‘papi ultrà’ si racconta in una nostra intervis - facebook.com facebook