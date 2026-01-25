Chi ha pagato la cauzione? Le piste dell’amico e del notaio

La liberazione di Jacques Moretti, co-proprietario del Bar Le Constellation di Crans-Montana, ha suscitato discussioni sulla cauzione versata. Le ipotesi principali riguardano l’intervento dell’amico e del notaio coinvolti nelle trattative. La questione ha avuto ripercussioni diplomatiche, portando Roma a richiamare l’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado. Di seguito, analizzeremo le piste e le possibili implicazioni di questa vicenda.

La liberazione di Jacques Moretti, co-proprietario del Bar Le Constellation di Crans-Montana, ha destato scalpore tra i familiari delle vittime e tra le fila del governo italiano: ieri mattina, Roma ha richiamato l’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado. Dietro la scarcerazione del principale indagato per il rogo che ha causato la morte di 40 persone, tra cui 6 italiani e 116 feriti, vi sarebbe "un amico stretto della coppia Moretti", che ha già versato i 200.000 franchi di cauzione, circa 215.000 euro. "Contando che l’imputato attualmente non dispone più di alcun reddito, che lui e sua moglie possiedono beni immobili ipotecati nonché veicoli in leasing, l’importo di 200mila franchi appare adeguato", indicava il pubblico ministero nella richiesta del 10 gennaio, secondo quanto riferito dalla Radio Televisione Svizzera (Rts). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

