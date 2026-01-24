Crans-Montana | chi ha pagato la cauzione a Jacques Moretti? L’ipotesi del notaio e dell’assicuratore

La liberazione di Jacques Moretti, coinvolto nell’incendio del locale Constellation a Crans-Montana, ha suscitato interrogativi sulla cauzione versata. Secondo alcune ipotesi, a coprire l’importo potrebbero essere stati il notaio o l’assicuratore. Questa vicenda, che riguarda il cuore del Vallese, rimane al centro di attenzione, con numerosi dubbi ancora da chiarire sulla gestione e le responsabilità legate alla cauzione.

La scarcerazione di Jacques Moretti, il gestore del locale Constellation distrutto dal rogo della notte di Capodanno, ha sollevato un polverone di dubbi e interrogativi nel cuore del Vallese. Dopo la tragedia che è costata la vita a 40 persone, la domanda che circola tra le vie della cittadina svizzera è una sola: chi ha staccato l’assegno da 200.000 franchi necessario per la sua cauzione? Moretti, descritto dagli inquirenti come un uomo quasi isolato e schiacciato dai debiti, sembra aver trovato aiuto inaspettato tra i professionisti del posto. Le indagini puntano i riflettori su due uffici situati proprio di fronte alle macerie del locale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Quella di Crans-Montana è una tragedia che poteva e doveva essere evitata. La scarcerazione di Moretti è una vergogna. Sono deluso, offeso e indignato come padre e come nonno. È una decisione priva di senso. x.com

