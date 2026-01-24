Chi ha pagato la cauzione di 215mila franchi per Jacques Moretti, coinvolto nel tragico incendio di Capodanno? Tra gli ‘indiziati’ ci sono il notaio e l’assicuratore, ma il vero benefattore resta un mistero. La vicenda solleva domande sulla provenienza dei fondi e sui rapporti tra le parti coinvolte, lasciando aperta la possibilità di un sostegno nascosto ai danni del proprietario del locale.

Chi ha pagato la onerosa cauzione (inferiore alle richieste iniziali della Procura), 215mila franchi, per scarcerare Jacques Moretti? Chi ha permesso di tornare in libertà al titolare del locale svizzero devastato a Capodanno da un rogo in cui hanno perso la vita 40 persone? È giallo sul misterioso benefattore del proprietario del pub accusato, insieme alla moglie Jessica Maric di omicidio, lesioni e incendio colposi. Più che giallo, il “caro amico” è protetto dall’anonimato per ragioni di sicurezza. Due gli ‘indiziati’: un notaio e l’assicuratore, entrambi con gli uffici a rue Centrale. L’uscita dal carcere des Îles ha suscitato la rabbia e l’incredulità dei familiari delle vittime e la reazione ‘indignata’ del governo italiano ch e ha richiamato l’ambasciatore a Berna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Chi è il “caro amico” che ha pagato la cauzione a Moretti? Tra gli ‘indiziati’ il notaio e l’assicuratore

Crans-Montana: chi ha pagato la cauzione a Jacques Moretti? L’ipotesi del notaio e dell’assicuratoreLa liberazione di Jacques Moretti, coinvolto nell’incendio del locale Constellation a Crans-Montana, ha suscitato interrogativi sulla cauzione versata.

Crans Montana, Jacques Moretti scarcerato, chi ha pagato la cauzione? Il notaio, l'assicuratore, il terzo uomo: tutte le ipotesiLa scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario di Le Constellation a Crans Montana, ha suscitato domande sulla cauzione di 200 mila franchi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Il sostegno ai caregiver familiari. Le risorse, la platea, i freni dei sindacati. Ecco i perché, i pro e i contro della legge; Dalla parte della democrazia | Caro Canfora, odiamo Putin, l’imperialismo e le dittature; Giunta Decaro, chi sono i dieci assessori: il profilo e le deleghe assegnate; Dove conviene fare il pieno?.

Chi è Caro Wow con Cupido a Sanremo Giovani 2025/ Mi chiamo così per uno sbaglio…Caro Wow sbarca a Sanremo Giovani 2025 con il brano Cupido: chi è la giovane cantante ed ecco perché si chiama così Caro Wow pronta a sorprendere a Sanremo Giovani 2025 con Cupido: chi è la cantante ... ilsussidiario.net

Senti chi parla. Il contagio del ciao caro e la prepotenza dall’altra parte del bancoCiao Caro. Darei chissà cosa per sapere chi ha incominciato a dirlo. In quale bar, in quale ristorante, in quale supermercato, è iniziata questa specie di rivoluzione barbarica del linguaggio che ... ilfattoquotidiano.it

A versare la somma sarebbe stato “un caro amico” della coppia, che vuole mantenere l’anonimato. “ Lo considero un oltraggio alla memoria delle vittime della tragedia di Capodanno e un insulto alle loro famiglie, che stanno soffrendo per la scomparsa dei lor - facebook.com facebook

"Un caloroso benvenuto a un caro e caro amico! Il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sua Altezza lo Sceicco @MohamedBinZayed, è arrivato. Con un gesto speciale, è stato accolto calorosamente dal Primo Ministro @narendramodi all'aeroporto. La sua visit x.com