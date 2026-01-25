Cheddira l’arma in più | perché può trascinare il Lecce alla salvezza

Walid Cheddira si conferma una pedina importante per il Lecce, capace di fare la differenza in situazioni critiche. Nonostante l'assenza di reti nella sfida contro la Lazio, il suo contributo resta fondamentale per la squadra nella lotta alla salvezza. La sua presenza in campo rappresenta un’arma in più per il Lecce, che potrà contare su di lui per migliorare le prestazioni e raggiungere gli obiettivi stagionali.

Un Lecce-Lazio piuttosto noioso e senza gol. Ieri pomeriggio non è bastato nemmeno bomber Walid Cheddira (nella foto di anteprima in una immagine d’archivio al ristorante Zia Emilia di Porto Recanati – Mc dove è possibile gustare la pizza Walid) a ‘smuovere’ il tabellino. Ebbene sì, iIl Lecce ha spesso costruito le sue stagioni sulla capacità di scovare talenti capaci di cambiare il destino della squadra. Nel nuovo anno il nome che più di tutti può trasformarsi in un fattore decisivo può essere quello di Walid Cheddira. Un attaccante bravo negli spazi, veloce, fisico. Gli serve solo costanza nel rendimento (e minutaggio ovviamente): e vedrete cosa riuscirà a fare! Non abbiamo dubbi. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

