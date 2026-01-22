UFFICIALE - Il Napoli cede Cheddira in prestito al Lecce

Il Lecce ha annunciato l’arrivo di Walid Cheddira dal Napoli, con un accordo di prestito con opzione per l’acquisto definitivo. L’operazione permette al calciatore di confrontarsi con nuove sfide e alla società di valutare le sue prestazioni nel corso della stagione. La collaborazione tra le due società si inserisce in un percorso di sviluppo e crescita del giocatore.

Il Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisizione definitiva, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Walid Cheddira dalla Ssc Napoli.L'attaccante marocchino, classe 1998, vestirà la maglia numero 99.

