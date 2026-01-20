Cheddira verso il Lecce Il Sassuolo aspetta l’esterno

Cheddira si avvicina al Lecce, mentre il Sassuolo attende sviluppi sull’esterno. Originariamente si pensava che Moro o Skjellerup potessero lasciare il club, ma il mercato di gennaio resta in stand-by. La società neroverde valuta ancora le opzioni disponibili, con possibili novità in vista. La situazione rimane in evoluzione, senza conferme ufficiali al momento.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Sembrava potesse partire uno tra Moro (lo chiese il Cesena, lo segue l’Empoli) e Skjellerup (ancora vicino, ma non così vicino, allo Spezia) e invece il mercato di gennaio del Sassuolo, tuttora in standby, potrebbe riservare una prima sorpresa. Lasciando in neroverde l’uno e l’altro e ‘liberando’ invece Walid Cheddira, attaccante italo-marocchiono arrivato questa estate in prestito dal Napoli sul quale i neroverdi – il cartellino del giocatore è dei partenopei – hanno voce in capitolo, ma nemmeno troppa. Tanto è bastato, nei giorni, scorsi, ad accostarlo al Monza – dove il Napoli lo avrebbe anche mandato, con la speranza che la B gli garantisse minutaggio superiore a quello trovato fin qua a Sassuolo, ovvero 208’ – rispetto al quale, tuttavia, Cheddira (foto) non si è dimostrato, pare, entusiasta, preferendo restare in A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Continassa Juve: pareggio amaro contro il Lecce, si fermano Conceicao e Kelly. Le loro condizioni verso il SassuoloLa Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Lecce, con Conceicao e Kelly che hanno lasciato il campo per infortunio.

Cheddira ha scelto il Lecce. Corvino al lavoro per definire la trattativa; Lecce, tre bomber proposti: Cheddira, Kouame e Cutrone, attaccanti in cerca di riscatto. La situazione e i dettagli; Lecce, fatta per Cheddira; Cheddira-Lecce, tutto fatto: si attende solo la fumata bianca.

